Milan, sosta con fiducia: ora il focus è sul finale di stagione e sulla Coppa Italia

Il Milan approda alla pausa per le Nazionali con il morale alto, grazie ai successi consecutivi contro Lecce e Como. Due vittorie preziose che rilanciano le ambizioni rossonere in campionato e preparano la squadra alla fase decisiva della stagione, con la Coppa Italia come grande obiettivo. Dopo la sosta, i rossoneri affronteranno subito due sfide cruciali: la trasferta contro il Napoli e l’andata della semifinale di Coppa Italia contro l’Inter.