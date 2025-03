Calciomercato Milan, nuovo obiettivo per il centrocampo: è derby con l’Inter

La stagione vive il suo momento cruciale ma il Milan pensa già al futuro. I rossoneri ragionano sui possibili colpi in vista dell'estate e individuano un nuovo profilo per il proprio centrocampo. Come riportato da Niccolò Ceccarini , su Tuttomercatoweb, il giocatore in questione è di un club di Serie A , ma sulle sue tracce ci sarebbe anche l' Inter .

Derby di mercato

Il giornalista ha infatti spiegato che il Milan avrebbe messo gli occhi su Morten Frendrup, centrocampista di proprietà del Genoa. Tuttavia, l'opzione che porta al classe 2001 sarebbe da percorrere solo se saltasse l'affare per Samuele Ricci. Il giocatore del Torino è il grande obiettivo rossonero per l'estate, ma Urbano Cairo, presidente granata, non accetterà offerte minori di 30 milioni di euro. Intanto, su Frendrup si registrerebbe anche l'interesse dell'Inter, con il club nerazzurro che va per una rivoluzione della rosa e avrebbe individuato nel nazionale danese la pedina giusta da aggiungere. Che ci sia un derby di mercato in vista? Lo scopriremo tra qualche mese.