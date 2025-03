Il giocatore, che ha giocato un ruolo fondamentale nel trionfo del Messico, non sembra aver subito danni rilevanti e si prepara a tornare in campo con il Milan, pronto a contribuire alla lotta per gli obiettivi stagionali. Per i tifosi rossoneri, quindi, la preoccupazione iniziale può ormai considerarsi archiviata: Gimenez è pronto a scendere in campo.