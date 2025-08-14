Milan, settimo acquisto: Athekame rinforza la difesa e si ricongiunge con Jashari

Zachary Athekame è il settimo acquisto del Milan per la campagna rossonera. Il terzino svizzero arriva dallo Young Boys per 10 milioni di euro più il 10% sulla futura rivendita. Il suo arrivo rinforza un reparto che aveva bisogno di nuovi elementi.
Il classe 2004 ritrova a Milano il connazionale Ardon Jashari, arrivato una settimana fa. I due hanno già giocato insieme nella nazionale svizzera Under 21 per un totale di 34 minuti, condividendo il campo in due partite contro Finlandia e Montenegro.
