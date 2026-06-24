Intervenuto in diretta su SkySport 24, il giornalista Luca Marchetti ha voluto rivelare l'interesse dell'Atalanta per Jashari
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Con la nuova struttura dirigenziale ormai completata in Casa Milan è finalmente tempo di iniziare a scaldare i motori in ottica calciomercato. Molto caldo, ultimamente, risulta essere l'asse Milano-Bergamo. Secondo quanto riferito da Luca Marchetti in diretta su SkySport 24, l'Atalanta sembrerebbe aver posato gli occhi su Ardon Jashari, giovane centrocampista rossonero.
Milan, l'Atalanta ha messo nel mirino Jashari: la situazioneLa sessione estiva di calciomercato della Dea, infatti, ruoterà molto attorno alla mediana. La necessità dei nerazzurri, infatti, è quella di inserire nuove forze fresche e, soprattutto, con caratteristiche diverse da quelle già presenti nella rosa.
"Dove l’Atalanta interverrà soprattutto sarà a centrocampo: lì avrà bisogno di rinforzarsi e cambiare anche le caratteristiche dei giocatori."
Se il profilo di Jashari è molto gradito dalla dirigenza, la vera sorpresa potrebbe arrivare proprio dai rossoneri. Samuele Ricci, arrivato lo scorso anno dal Torino, ha vissuto una stagione alquanto impiccata, faticando molto nel ritagliarsi il suo spazio nel progetto rossonero. Proprio per questo, la Dea potrebbe essere l'ambiente perfetto per li giovane:
"Sicuramente Jashari è un obiettivo, piace molto. Sempre guardando in casa Milan non sottovaluterei anche Ricci, che ha fatto molto bene al Torino e meno bene al Milan. Potrebbe aver bisogno dell’Atalanta per potersi ristabilire e reimporre nel panorama calcistico nazionale proprio in quel ruolo così delicato su cui Sarri costruisce la propria squadra"
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