Oggi lo stadio Giuseppe Meazza festeggia un traguardo molto importante: 100 anni di vita. iniziata il 19 settembre 1926 con un derby da leggenda, la storia della gloriosa Scala del Calcio ha attraversato un secolo di emozioni, trofei e campioni. Eppure, proprio nel giorno del suo centenario, lo sguardo di Milan ed Inter è fermamente proiettato verso il futuro.

Milan, tutto sul nuovo stadio

Le ultime indiscrezioni, infatti, confermano che la tabella di marcia sta entrando in una delle sue fasi decisive: entro la fine del mese di ottobre verranno infatti svelati i render ufficiali del progetto affidato i colossi dell'architetturagli stessi che hanno curato la rinascita del nuovo stadio di

L'obiettivo condiviso dai club milanesi è chiaro: consegnare alla città una vera e propria arena all'avanguardia prima dei campionati europei del 2032. Il progetto prevede numeri da capogiro, una struttura commerciale pensata per proiettare le due squadre ai vertici del calcio internazionale.

Stiamo parlando di una struttura con circa 71.500 posti di cui oltre 13.000 sedute Premium dedicate al business e all'Hospitality. L'operazione complessiva è stimata attorno ai 2 miliardi e 149 milioni di euro mentre la riqualificazione dell'area circostante potrebbe generare fino a 418 milioni di euro.

Per rispettare la deadline del 2032, la macchina burocratica dovrà viaggiare a ritmi serratissimi: l'apertura del cantiere è infatti programmata per la seconda metà del 2027, subito dopo l'approvazione del piano attuativo da parte del Comune di Milano.