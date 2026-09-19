Ne l'amarezza per il debutto europeo contro il Benfica ne i fischi piovuti dagli spalti di San Siro hanno intaccato il forte amore provato dai tifosi del Milan. Il popolo del diavolo risponde presente e, nel posticipo di domani sera contro il Lecce di Eusebio Di Francesco, tornerà riempire gli spalti di San Siro.

Milan, si va verso il tutto esaurito

Per la sfida contro i giallorossi infatti, si va verso l'ennesimo sold out della stagione, con una quota che supererà circaUn vero e proprio attestato di fiducia arrivato dopo una notte europea molto amara e che ha visto quasi 70.000 tifosi assistere ai festeggiamenti dei portoghesi.

Contro il Benfica infatti, a fine gara i tifosi del Milan avevano prima sommerso la squadra di fischi, per poi richiamarla sotto alla CurvaSud offrendo un vero e proprio incitamento.

San siro sarà come sempre eccezionale, ma ora la palla passa ad Amorim e alla sua squadra. Quella contro il Lecce, infatti, non è una gara semplice, sia per quanto riguarda la necessità di raccogliere tre punti importantissimi sia per le dinamiche del calendario. Dopo la sfida contro giallorossi, il diavolo rimarrà lontano da San Siro per circa un mese: alla ripresa il Milan si scontrerà contro il Sassuolo a Reggio Emilia e poi si 'trasferirà' in Austria per la sfida a Salisburgo.