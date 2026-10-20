Sandro Sabatini commenta la prestazione di Adrien Rabiot contro l'Atalanta: i numeri della sua partita e la sua storia al Milan
Milan, premiato anche Rabiot durante il Premio Gentleman Fair Play | PM Video
Contro l'Atalanta, Adrien Rabiot ha realizzato il terzo gol consecutivo del suo campionato. Sommando reti e assist, il centrocampista francese è già a quota 8 (4+4) in 9 presenze tra Serie A ed Europa League. A sottolineare il livello del classe 1995 è stato il giornalista Sandro Sabatini.
Milan, Sabatini incorona RabiotIntervenuto nell'ultimo video pubblicato sul proprio canale YouTube, Sabatini ha incoronato Rabiot dopo la prova spaziale in Milan-Atalanta:
"Nel Milan c'è un giocatore che nessun'altra squadra di Serie A può vantare: è un campione e si chiama Adrien Rabiot. Nella sinfonia rossonera che è stata la prima ora di gioco contro l'Atalanta, lui è stato il direttore d'orchestra. Ha tolto la bacchetta a Luka Modric".
I numeri di Rabiot contro l'AtalantaEcco qualche dato interessante della partita di Rabiot contro l'Atalanta (statistiche Sofascore)
- Gol: 1
- Assist: 1
- Passaggi riusciti/tentati: 49/57 (86%)
- Tocchi: 70
- Duelli vinti/ingaggiati: 7/9
- Chilometri percorsi: 11,1
La storia di Rabiot al MilanDopo la violenta lite con l'ex compagno Jonathan Rowe, Roberto De Zerbi decide di escludere entrambi i giocatori dalla rosa del Marsiglia e di metterli sul mercato. Il Milan coglie la palla al balzo e, grazie all'intermediazione di Massimiliano Allegri, riesce ad acquistare Rabiot per appena 10 milioni di euro. Il francese si impone subito come titolare inamovibile, chiudendo la sua prima stagione in rossonero con 6 reti e 5 assist in 32 presenze. Ora Gerry Cardinale vuole blindarlo e sta lavorando per il rinnovo di contratto, attualmente in scadenza nel 2028.
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