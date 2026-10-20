Contro l'Atalanta, Adrien Rabiot ha realizzato il terzo gol consecutivo del suo campionato. Sommando reti e assist, il centrocampista francese è già a quota 8 (4+4) in 9 presenze tra Serie A ed Europa League. A sottolineare il livello del classe 1995 è stato il giornalista Sandro Sabatini.

Milan, Sabatini incorona Rabiot

"Nel Milan c'è un giocatore che nessun'altra squadra di Serie A può vantare: è un campione e si chiama Adrien Rabiot. Nella sinfonia rossonera che è stata la prima ora di gioco contro l'Atalanta, lui è stato il direttore d'orchestra. Ha tolto la bacchetta a Luka Modric".

I numeri di Rabiot contro l'Atalanta

Gol: 1

1 Assist: 1

1 Passaggi riusciti/tentati: 49/57 (86%)

49/57 (86%) Tocchi: 70

70 Duelli vinti/ingaggiati: 7/9

7/9 Chilometri percorsi: 11,1

La storia di Rabiot al Milan