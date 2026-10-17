Rabiot dominante contro il Salisburgo: prova devastante. E ora il Milan pensi al rinnovo

Adrien Rabiot resta un calciatore essenziale per questo Milan: anche nella vittoria straripante dei rossoneri sul campo del Salisburgo, il francese è stato tra i migliori in campo e si è vista la sua superiorità assoluta rispetto agli avversari. Il mediano francese è andato a un passo dal gol con un tiro nel primo tempo deviato sfortunatamente da Camarda in area di rigore.

Scarica la nuova app Pianeta Milan OTTIENI GRATIS Se il download non parte subito, tocca in alto a destra e poi "Aggiungi a schermata home" Tocca e poi "Aggiungi a Home"

per installare la App sul tuo Iphone.

Le statistiche di Rabiot contro il Salisburgo: i dati Sofascore

Assist e occasioni: 1 assist (xA 0.84), 4 passaggi chiave e 2 grandi occasioni create

1 assist (xA 0.84), 4 passaggi chiave e 2 grandi occasioni create Precisione passaggi e tocchi: 32/35 passaggi accurati (91%) su 44 tocchi totali

32/35 passaggi accurati (91%) su 44 tocchi totali Tiri e pericolosità: 2 tiri totali (1 in porta, xG 0.16, 0 gol)

2 tiri totali (1 in porta, xG 0.16, 0 gol) Duelli e fase difensiva: 4 duelli a terra (3 vinti), 2 recuperi e 0 dribbling subiti

4 duelli a terra (3 vinti), 2 recuperi e 0 dribbling subiti Fase offensiva: 1 dribbling tentato (1 riuscito)

Il fattore tattico per Amorim e la priorità del rinnovo di contratto

Ha servito l'assist per il terzo gol di Cisse dopo una bellissima cavalcata in campo aperto e ha servito Bartesaghi con un grandissimo cambio di gioco prima del secondo gol di Cisse. Insomma, Rabiot è stato al centro di quasi tutte le manovre offensive del Milan di Amorim.Ecco i suoi numeri contro il Salisburgo (dal sito Sofascore):Contro il Salisburgo Rabiot ha dominato in lungo e in largo senza dare mai la sensazione di mettere davvero la quinta. Un calciatore del genere è cruciale per il gioco di Amorim perché sa essere determinante in tre fasi importantissime per il portoghese.

In fase difensiva sa aiutare i compagni e recuperare il pallone, è un mediano dinamico che porta la palla benissimo in progressione e in più è un'arma letale in fase offensiva con i suoi inserimenti precisi e sempre pericolosi. Non è un caso che nonostante l'ampio turnover, Amorim non abbia fatto a meno del francese.

Ora il Milan dovrà lavorare bene per cercare di rinnovare il suo contratto per poi lavorare per il proseguimento del progetto con l'allenatore portoghese in panchina. Un passaggio fondamentale per rimarcare ancora di più la centralità e l'importanza di Rabiot in questo Milan.