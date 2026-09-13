Due volti e due partite opposte, racchiuse in 90 minuti. Il pareggio per 2-2 tra Lazio e Milan lascia ai rossoneri un punto prezioso e una bellissima reazione, ma spalanca anche le critiche sulla continuità tattica della squadra di Amorim.

Milan, le parole di Sabatini dopo la Lazio

"Il Milan a capo del peggior primo tempo degli ultimi anni è entrato in campo nella ripresa e ha disputato il miglior secondo tempo degli ultimi anni. Ecco, è anche difficile da commentare una partita così se non si ricorre alla password di qualsiasi commento. Cioè, che cosa è successo nell'intervallo? La password da digitare è sostituzioni. Il Milan di Amorim ne ha cambiati tre".

A tracciare una rotta dopo il match contro i biancocelesti è stato il giornalistache, intervenuto sul proprio canale YouTube, ha voluto analizzare senza filtri la metamorfosi della formazione rossonera. Il giornalista ha voluto evidenziare come la chiave di volta della sfida va ricercata solo negli spogliatoi durante la pausa, quando l'allenatore portoghese ha voluto stravolgere l'assetto messo ad inizio partita:

I tre innesti dell'intervallo hanno infatti riacceso la luce, guidati dalla serata splendida di Diego Moreira, arrivato dallo Strasburgo per 50 milioni in estate e autore di una spesa doppietta che ha firmato la rimonta. Resta però il punto di domanda su quale sia il vero volto del diavolo: quello fragile del primo tempo oppure quello propositivo del secondo? La risposta ci verrà data solo dal campo.