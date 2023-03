Milan, i rossoneri impegnati in nazionale: vittorie per Tonali e Leao | News

(fonte acmilan.com) - È Sandro Tonali il giocatore del Milan in copertina dopo la serata delle nazionali di domenica 26 marzo: il numero 8 rossonero - in campo, da titolare, per 67' - è stato un grande protagonista del successo azzurro per 2-0 sul campo di Malta, prima vittoria nelle Qualificazioni a Euro 2024. Tonali, infatti, ha messo lo zampino nei due gol che, nella prima mezzora di gioco, hanno indirizzato il match di Ta' Qali; sono di Sandro sia il cross, da calcio d'angolo, al 15' per il colpo di testa vincente di Retegui che, al 27', la zampata sotto porta per l'inserimento di Pessina. Un assist - per il momentaneo vantaggio firmato dall'atalantino Højlund - anche per Simon Kjær nel rocambolesco ko per 3-2 della Danimarca sul campo del Kazakistan. 90' in campo, da capitano, per il difensore rossonero.