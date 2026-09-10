L'addio di Nkunku al Milan ha lasciato alcuni strascichi e molta amarezza, soprattutto dalla parte del diretto interessato. A far chiarezza sulle dinamiche che hanno portato al ritorno dell'attaccante francese in Germania è stato il giornalista e noto esperto di mercato a Fabrizio Romano che, attraverso un video pubblicato sul proprio canale YouTube, ha voluto analizzare i retroscena di questa separazione, mettendola in confronto con l'operazione legata a Fofana.

Milan, Romano su Nkunku

Le recenti dichiarazioni fatte dal classe '97 hanno evidenziato come il giocatore non si aspettasse una chiusura così netta da parte del club rossonero. Sbarcato a Milano solo un anno fa, il francese confidava di poter avere una seconda opportunità per dimostrare il proprio valore.

M da dove nasce tutta l'incredulità del calciatore? Come riparato da Romano, Nkunku era convinto di potersi ritagliare uno spazio importante, diventando un elemento prezioso nelle rotazioni del nuovo tecnico. Il francese infatti si vedeva pienamente integrato nel nuovo sistema di gioco, sia come alternativa a Ramos che come trequartista. Le aspettative però si sono scontrate con le idee della dirigenza.

" Nkunku, con le dichiarazioni rilasciate nelle scorse ore, ha fatto sapere che non si aspettava che il club rossonero lo mettesse alla porta in quel modo. Arrivato al Milan un anno fa, il francese si augurava di avere un'altro possibilità. Come mai tutta questa sorpresa? Da quello che mi raccontano lui credeva di poter aiutare in diversi ruoli nel nuovo sistema di gioco di Amorim, sia da vice Gonçalo Ramos, sia da trequartista alle spalle del centravanti. Nkunku pensava di essere finito nel sistema giusto e nel club giusto, ma il Milan ha fatto altre scelte in totale condivisione tra dirigenza e allenatore e così si è arrivati all'addio"