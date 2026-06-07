Queste dichiarazioni del giocatore in Portogallo, per due volte nel giro di una settimana, hanno lasciato un po’ sorpresi come timing e come insistenza per un giocatore che ad oggi non ha ancora ricevuto offerte ufficiali da questi famosi grandi campionati, la Premier League o la Liga. C’è un po’ di sorpresa nel vedere un Leao così diretto senza un’offerta ufficiale ancora arrivata al Milan o a Leao stesso, a parte la Turchia. Rafa Leao ha scelto di andare all in, ha scelto di essere pubblico nelle sue dichiarazioni. Vedremo cosa accadrà da qui alle prossime settimane, il Mondiale potrà essere determinante per capire se qualcuno verrà convinto un po’ di più se fare un’offerta o meno, aspettando il nuovo Milan perché poi è il Milan ad essere proprietario del cartellino di Rafa Leao e a decidere cosa accadrà, come, quando e a che prezzi”