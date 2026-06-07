PIANETAMILAN news milan ultime notizie Milan, Romano: “Le dichiarazioni di Leao? Hanno lasciato tutti un po’ sorpresi”

ULTIME MILAN NEWS

Milan, Romano: “Le dichiarazioni di Leao? Hanno lasciato tutti un po’ sorpresi”

Milan, Romano: “Le dichiarazioni di Leao? Hanno lasciato tutti un po’ sorpresi” - immagine 1
Fabrizio Romano, noto esperto di mercato, ha voluto fornire dei dettagli a riguardo della situazione di Rafael Leao, 10 del Milan
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Un vero e proprio tsunami quello che si è abbattuto sul mondo del Milan, è questa volta l'ondata più grande è stata causata direttamente da Rafael Leao, in ritiro con il Portogallo. Il calciatore del Milan, senza troppi giri di parole, ha chiesto più e più volte di lasciare il club per cercare una nuova avventura, attaccando la gestione di Allegri e i suoi problemi fisici.

Milan, Romano: "Leao torna a ribadire di voler andare via, ma..."

—  

Uno scossone mediatico enorme su cui è intervenuto anche il noto esperto di mercato Fabrizio Romano, facendo il punto della situazione nel suo ultimo video caricato sul proprio canale YouTube. Le parole del portoghese, infatti, hanno colto tutti di sorpresa, sopratutto per l'insistenza dimostrata: il calciatore, infatti, ha ribadito le stesse identiche cose per ben due volte in neanche una settimana.

LEGGI ANCHE

 “Leao torna a ribadire che vuole andare via, vuole un’esperienza diversa, vuole un altro campionato. Parla di modulo, di infortuni, di tattica. Leao ha messo le cose in chiaro dal suo punto di vista, poi il Milan, Allegri e chi ha vissuto la stagione ha tutt’altro punto di vista. Volevi dirvi che a livello di reazione, oltre al fatto che Leao fa riferimento alla Premier League e alla Liga come sue priorità, anche chi è vicino a Leao, visto che nel Milan si vive un momento di attesa per capire chi sarà l’allenatore, chi il direttore sportivo per formare il nuovo Milan, cosa che succederà nei prossimi giorni. In attesa di una reazione dal nuovo Milan, c’è anche un po’ di sorpresa da parte di chi si è occupato di gestire la questione Leao.

Queste dichiarazioni del giocatore in Portogallo, per due volte nel giro di una settimana, hanno lasciato un po’ sorpresi come timing e come insistenza per un giocatore che ad oggi non ha ancora ricevuto offerte ufficiali da questi famosi grandi campionati, la Premier League o la Liga. C’è un po’ di sorpresa nel vedere un Leao così diretto senza un’offerta ufficiale ancora arrivata al Milan o a Leao stesso, a parte la Turchia. Rafa Leao ha scelto di andare all in, ha scelto di essere pubblico nelle sue dichiarazioni. Vedremo cosa accadrà da qui alle prossime settimane, il Mondiale potrà essere determinante per capire se qualcuno verrà convinto un po’ di più se fare un’offerta o meno, aspettando il nuovo Milan perché poi è il Milan ad essere proprietario del cartellino di Rafa Leao e a decidere cosa accadrà, come, quando e a che prezzi”

Premier e Liga, ma mancano le offerte

—  

Se da un lato Leao ha espresso il desidero di avere un futuro in Premier League o in Liga, dall'altro la realtà attuale del mercato racconta una storia diversa. Ad oggi, infatti, sul tavolo non sembrerebbe essere arrivata nessun tipo di offerta dai due campionati già citati.

A questo punto, la palla passa solamente al campo. L'avvento del Mondiale potrebbe essere una bellissima vetrina per mettersi in mostra e magari, se disputerà un bel torneo, attirare maggiormente l'attenzione di svariati club europei.

Leggi anche
Milan, Ordine: “Caro Ibra, così non va. È arrivato il momento di assumerti le tue...
Milan, Ibrahimovic rompe il silenzio: l’annuncio sui social tra le polemiche dei tifosi

© RIPRODUZIONE RISERVATA