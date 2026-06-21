Il mercato legato alle panchine sta continuando, e l'asse Milano-Napoli si scalda sempre di più. A spazzare via gli ultimi dubbi ci ha pensato il noto esperto di mercato Fabrizio Romano. Durante l'ultimo video pubblicato sul proprio canale YouTube, Romano ha fatto il punto della situazione su Massimiliano Allegri, ex allenatore del Milan.

Milan, senti Romano: "Napoli? l'allenatore sarà Allegri"

"Il Napoli, non c'è mai stato dubbio, l'allenatore sarà Massimiliano Allegri. È soltanto una questione di via libera che dovrà arrivare dal Milan. Ci si aspetta che settimana prossima si risolva questa vicenda, ma non ci sono mai stati dubbi di questo tipo: Allegri era il prescelto, è il prescelto, sarà il prescelto per essere il prossimo allenatore del Napoli. È tutto pronto, aspettiamo soltanto l'ufficialità. È una questione tra i due club che verrà risolta. Zero dubbi su questo"

Ovviamente una cosa è certa: l'ex rossonero sarà il nuovo condottiero del Napoli, ma l'incognita è legata al quando. L'intero affare, infatti, è legato alla risoluzione consensuale con il mILAN.

La prossima settimana, quindi, si prospetta decisiva. Una volta ottenuti i documenti necessari, la strada che porterà all'annuncio del club partenopeo è ben che spianata. Il Napoli, infatti, ha scelto la sua nuova figura per il post Conte. L'accordo, inoltre, sembrerebbe essere arrivato addirittura prima dell'ultima partita dei rossoneri (Milan-Cagliari).

Dietro ai vari tempi tecnici della burocrazia, però, si incastrano dei perfetti interessi economici e non: