Mattinata di lavori intensi a Casa Milan. In via Aldo Rossi la giornata è iniziata presto, con un summit di mercato cruciale per la nuova linea verde intrapresa dal club rossonero. Come riferito da SportItalia, la dirigenza rossonera ha ricevuto in sede gli agenti Beppe Riso e Marianna Mecacci. Sul tavolo il futuro di due talenti cristallini: Francesco Camarda e Christian Comotto.

Calciomercato Milan, quale sarà il futuro di Camarda e Comotto?

Entrambi classe 2008, i due ragazzi sono reduci da un'annata molto importante per la loro formazione calcistica, vissuta lontano da Milan per accumulare un minutaggio molto prezioso. Camarda ha giocato in Serie A con il Lecce, mentre Comotto si è fatto le ossa in Serie B alla corte dello Spezia.

Ora, per i due gioielli rossoneri, è arrivato il momento delle scelte. La dirigenza e l'entourage stanno valutando se riproporre un nuovo prestito temporaneo, oppure percorrere una strada diversa.

La certezza, al momento, si chiama Milanello. Sia Camarda che Comotto inizieranno la preparazione con i rossoneri sotto la guida di Ruben Amorim. Una grande occasione dettata dal contesto: complici le assenze dei big impegnati al Mondiale, i due giovani verranno attentamente valutati.