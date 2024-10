Milan, Reijnders l’inamovibile: l’impressionante statistica sulle presenze

Per capire quanto sia importante Tijjani Reijnders per il Milan, basta leggere un'impressionante statistica che riguarda le sue presenze. Dal suo arrivo in Italia lo scorso anno, su 63 partite giocate dai rossoneri tra Serie A, Coppa Italia, Champions League ed Europa League, il centrocampista olandese ha sempre giocato almeno 14 minuti in 61 di queste. Più passa il tempo, più Reijnders sembra esprimere tutto il suo potenziale.