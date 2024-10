Verso Bologna-Milan, out due giocatori rossoneri: ecco di chi si tratta

Dopo la vittoria in Champions League contro il Bruges , il Milan si prepara alla delicata sfida di campionato contro il Bologna . Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, però, Paulo Fonseca dovrà fare a meno di altri due giocatori.

Out Abraham e Jovic

Da Milanello, infatti, arrivano brutte notizie per Luka Jovic e Tammy Abraham. Il primo non ha recuperato dalla pubalgia e oggi ha svolto un lavoro personalizzato. Il secondo, invece, si è sottoposto a delle cure e proverà a recuperare per la sfida contro il Napoli del 29 ottobre. Fonseca, dunque, dovrà fare affidamento ai soli Morata e Camarda nel ruolo di prima punta.