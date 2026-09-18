Goncalo Ramos torna in Nazionale: convocato dal CT Jorge Jesus. Ecco, di seguito, la lista completa
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Inizia ufficialmente un nuovo capitolo per il calcio portoghese. Sulla panchina dei lusitani arriva Jorge Jesus, chiamato a guidare la Nazionale nei prossimi impegni di Nations League. nonostante il cambio in panchina, il punto fermo resta comunque Cristiano Ronaldo, regolarmente inserito nella lista dei convocati.
Milan, Ramos convocato in NazionaleTra i volti noti al pubblico italiano spicca anche la presenza di Gonçalo Ramos, attaccante del Milan. Presente, però, anche l'ex rossonero Rafael Leão, trasferitosi alla corte del Galatasaray dopo ben 7 anni in rossonero. Il Portogallo affronterà un ciclo di ben quattro sfide per il girone di Nations League.
Si inizierà il 24 settembre con Portogallo-Galles, per poi proseguire al 27 con Norvegia-Portogallo in trasferta. Successivamente, il 1 ottobre andrà insieme cena Danimarca-Portogallo per poi chiudere il 4 ottobre con Portogallo-Norvegia in casa. Ecco, di seguito, la lista completa dei convocati:
Portogallo, ecco la lista completa dei convocatiPORTIERI
- Diogo Costa
- Rui Silva
- Samuel Soares
DIFENSORI
- Joao Cancelo
- Diogo Dalot
- Ruben Dias
- Tomas Araujo
- Renato Veiga
- Gonçalo Inacio
- Nuno Mendes
- Nuno Tavares
CENTROCAMPISTI
- Joao Palhinha
- Ruben Neves
- Vitinha
- Joao Neves
- Bernardo Silva
- Bruno Fernandes
ATTACCANTI
- Francisco Conceiçao
- Francisco Trincao
- Rafael Leao
- Pedro Neto
- Joao Felix
- Cristiano Ronaldo
- Gonçalo Ramos
- Fabio Silva
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