La netta vittoria del Milan contro il Salisburgo in Europa League porta la firma di Cisse, autore di una splendida tripletta, ma tra i protagonisti della serata spunta anche con Goncalo Ramos. L'attaccante portoghese infatti, ha trovato la via del gol nel 4-0, mettendo a segno la sua seconda rete con la maglia rossonera dopo quella realizzata contro il Venezia.

Milan, la statistica di Ramos

Come evidenziato da Opta, il gol contro ilha permesso a Ramos di interrompere un digiuno a livello europeo che durava dall'autunno del 2025: l'ultima rete dell'attaccante portoghese in una competizione europea risaliva alla sfida ditraquando il portoghese aveva trovato la via del gol con la maglia del club parigino.

Da allora, Ramos aveva disputato 10 partite consecutive senza segnare. La rete realizzata contro gli austriaci rappresenta un segnale positivo soprattutto in vista dei prossimi impegni del Milan. Da segnalare anche una statistica che mette in risalto l'efficacia del centravanti portoghese quando viene inserito a gara in corso: sempre secondo Opta, dall'inizio del 2025, Ramos è il giocatore che ha realizzato più gol da subentrato nelle principali competizioni europee, con un totale di 5 reti.