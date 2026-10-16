La serata europea del Milan contro il Salisburgo ha messo sotto ai riflettori il grande talento di Cisse. L'attaccante classe 2006 è stato il grande protagonista della serata, firmando una tripletta che ha attirato l'attenzione di tutti quanti. Tra questi è presente anche Giuseppe Pastore, giornalista di Cronache di spogliatoio, che ha analizzato la prestazione del giovane calciatore soffermandosi sulle sue qualità tecniche e caratteriali.

Milan, le parole di Pastore

"In questo momento il Salisbburgo è un avversario morbido, una squadra certamente abbordabile, più del Sassuolo di domenica, però un 4-0 in trasferta non è mai banale. E ancora una tripletta in Europa, non è mai banale. Di fatto di un esordiente, perché aveva giocato un po' col Benfica, ma oggi era ha fatto una partita di livello. Bravo, lo sappiamo che è bravo, ha fatto già cinque gol in stagione col Milan, la maglia del Milan è pesante, il Milan ti appesantisce ma lui non la sente. No, è leggero, è serio: al di là della leggerezza è un giocatore che ha trent'anni sulle spalle, non è uno di quelli che si fa un po' trascinare anche dalle mode o dagli entusiasmi, e mi pare che sia un giocatore ideale per un allenatore perché sai che è lì.

Nel suo intervento, Pastore ha riconosciuto il valore della vittoria rossonera, sottolineando come il successo per 4-0 in trasferta e una tripletta in Europa non siano dei risultati scontati, anche contro un avversario come ilSuccessivamente, l'attenzione si è spostata su Cisse, protagonista di una prestazione di alto livello nonostante la giovane età:

Pastore ha voluto evidenziare la maturità del classe 2006, descrivendolo come un giocatore leggero, serio e poco condizionato dagli entusiasmi del momento. Una caratteristica che, secondo il giornalista, lo rende particolarmente adatto alle esigenze di un allenatore. Nel suo intervento inoltre, Pastore ha affrontato anche il tema del cambiamento sulla fascia sinistra del Milan, evitando confronti diretti con Leao, protagonista di anni molto importanti con addosso la maglia rossonera.

Il giornalista comunque ha sottolineato come Moreira e Cisse stiano interpretando questa nuova opportunità con molta serietà, entusiasmo e professionalità, dimostrando di poter contribuire ad aiutare la squadra.

"Ora non voglio fare paragoni con chi occupava quella fascia sinistra fino a qualche mese fa, perché è stato un grandissimo giocatore del Milan, parlo di Leao, un giocatore che ha trascinato il Milan per anni; però nel momento in cui tu lo cambi con Moreira e Cisse, diciamo che trovi due giocatori che in questo momento, anche nel modo in cui stanno interpretando questa nuova maglia, lo stanno facendo con serietà, con entusiasmo, con professionalità. E poi, e poi anche qui si cresce : Cisse è un giocatore che ha due mesi di Serie A e tra tre mesi sarà meglio di adesso".