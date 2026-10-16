"L'ho sempre chiamato un crack". Le forti dichiarazioni dei protagonisti del Milan a MilanTV dopo il poker rifilato al Salisburgo in Europa League
RB Salisburgo-Milan 0-4: Top e Flop rossoneri, le pagelle della partita della 'Red Bull Arena'
Nel post partita di Salisburgo-Milan 0-4, i protagonisti rossoneri hanno parlato a MilanTV. Ecco le parole dell'allenatore Ruben Amorim su Cisse:
"Penso che lui abbia il potenziale per diventare davvero, davvero forte. È un ragazzo umile; naturalmente noi, e il Milan, non solo io, garantiamo che continuerà a essere umile. Lavora molto sodo e penso che abbia un grande potenziale per crescere anche fisicamente, il che è importante. Credo che abbia disputato partite migliori con la palla lontana dalla porta, nel lavoro di raccordo; penso abbia fatto partite migliori, ma oggi c'è stato qualcosa di davvero importante: fare gol. È stato davvero, davvero impressionante, quindi sono molto felice per lui. Ma per me questa partita è già nel passato: lui deve godersi la giornata di oggi, ma domani prepareremo l'Atalanta. Sarà una partita molto importante per noi".
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"Sono tranquillo. È una notte che sicuramente porterò con me, così come questa vittoria, quindi sono contento. Cerco di fare quello che mi chiede il mister: che sia da attaccante centrale o da trequartista, cerco sempre di dare il massimo. Diciamo che ho un po' questo fiuto del gol, per fortuna, e spero di portarmelo dietro per tanto tempo".
Le dichiarazioni di Omari Hutchinson e Davide Bartesaghi ai microfoni di MilanTVProtagonista alla Red Bull Arena anche l'esterno inglese Omari Hutchinson, ecco le sue parole al canale ufficiale:
"Penso che ne avessimo davvero bisogno. Abbiamo giocato bene durante le ultime partite, ma non siamo stati spietati davanti alla porta e non abbiamo concretizzato molte occasioni. Oggi lo abbiamo dimostrato. Il mister voleva proprio questo dalla squadra: fare una buona costruzione di gioco, ma anche chiudere le partite e segnare, e penso che oggi ci siamo riusciti. Avevo solo una gran fame di giocare oggi, ed era da tanto tempo che non giocavo tutti i novanta minuti. Mi sono divertito molto, credo sia stato così per molti dei ragazzi, e voglio continuare su questa strada mantenendo questa forma".
Chiudiamo il post partita del canale rossonero con l'analisi del laterale sinistro Davide Bartesaghi:
"Siamo entrati in campo con le idee chiare. C'è sempre da migliorare, continuiamo così. Cisse? L'ho sempre chiamato un 'crack', sapevo che era un giocatore forte. Io mi sento bene, ho voglia e determinazione, devo lavorare per conquistare il posto".
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