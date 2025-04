Milan qualificato in Europa se.. Ecco tutte le combinazioni

Mancano ancora diverse partite al termine della stagione 2024/2025, ma già in casa Milan si studiano le diverse combinazioni per capire come possa essere centrato l'accesso alle coppe europee per la prossima stagione. Malgrado un nono posto in classifica a sei giornate dal termine, infatti, tutto è ancora aperto per il club rossonero, che non può escludere nessuno scenario in vista dell'annata che verrà. Andiamo dunque a vedere caso per caso come è ancora possibile centrare l'accesso.