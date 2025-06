Matteo Gabbia, difensore del Milan, aveva da pochi giorni riassaporato una chiamata da parte di Luciano Spalletti, Commissario Tecnico dell'Italia, ma la sua avventura potrebbe essere già finita. Il centrale rossonero, infatti, nonostante una stagione molto complicata per il club, con il nono posto in Serie A, la sconfitta in finale di Coppa Italia e l'uscita di scena anticipata dalla Champions League, aveva ricevuto la convocazione. Gli Azzurri affronteranno subito la Norvegia e poi la Moldavia per le qualificazioni ai Mondiali di calcio del 2026. Le ultime notizie in merito le hanno fornite i colleghi di 'TuttoMercatoWeb'.