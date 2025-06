Milan, perché puntare su Leoni? Numeri, statistiche e… l’occhio di Allegri

Dell'interesse del Milan per il difensore classe 2006 se ne parla già da diversi giorni. Il club rossonero vede in lui la giusta pedina da inserire nel proprio reparto difensivo, un profilo giovane e talentuoso con ampi margini di crescita. Non è un caso, infatti, che lo stesso Massimiliano Allegri fu pizzicato durante una sfida del Parma , così che potesse osservarlo dal vivo. I numeri, poi, parlano chiaro: 17 presenze, condite da un gol, e un girone di ritorno che gli ha permesso di trovare una sorprendente continuità.

Ora, stiamo parlando pur sempre di un ragazzo di 18 anni. Il salto, veloce, in una squadra come il Milan può risultare difficoltoso, soprattutto nella prima stagione. Lo abbiamo visto con Tonali, certamente al di sotto delle aspettative durante la sua prima annata in rossonero, e potremmo rivederlo anche con Leoni. Sta di fatto, però, che il club rossonero, con il suo ingaggio, andrebbe a garantirsi un giocatore da grandi prospettive, ma bisognerà avere pazienza. Ecco, Massimiliano Allegri, in questo caso, sembra essere la guida perfetta, sia per Leoni che per il nuovo corso del Milan.