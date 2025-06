Milan, Allegri e la missione Gimenez: far diventare grande... El Bebote

Dopo il grande fallimento appena concluso, la prossima stagione diventa il banco di prova cruciale per molti rossoneri. Non solo i dirigenti, che godono dell'ultima chance, ma anche quei giocatori che non hanno certamente reso come ci si aspettava. I nomi sono tanti ma, con Massimiliano Allegri in panchina, cresce in noi un pizzico di ottimismo in più, soprattutto per un calciatore in particolare: Santiago Gimenez.