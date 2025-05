Milan, Gabbia è sempre più leader. Tutti i numeri della sua stagione

Da pochi giorni si è conclusa una stagione certamente deludente per il Milan. Nono posto, un'eliminazione precoce in Champions League e la finale di Coppa Italia persa contro il Bologna. Insomma, non proprio l'annata migliore. Tuttavia, in campo ci sono giocatori che hanno comunque saputo mettersi in mostra e tra questi c'è sicuramente anche Matteo Gabbia.