L'era post-rivoluzione in casa Milan è cominciata anche davanti alle telecamere. Massimo Calvelli, nuovo CEO del Milan ha fatto questa sera la sua primissima apparizione pubblica. Il manager, scelto personalmente da Gerry cardinale dopo il profondo casting iniziato a fine maggio, iniziato a causa degli addii di Giorgio Furlani e del resto della dirigenza, ha scelto una cornice molto speciale. Per il suo debutto, secondo quanto riferito da Skysport e SportItalia, Calvelli ha deciso di presenziare all'evento benefico organizzato dal procuratore Alessandro moggi.

Milan, Calvelli a colloqui con... Tare

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L'uomo scelto da Cardinale

Il dettaglio che ovviamente non è sfuggito a tutti i presenti e che accende alcune fantasie riguarda gli incontri avvenuti durante il corso della serata., infatti, è stato pizzicato a lungo a colloquio con Igli Tare, ex direttore sportivo delL'arrivo disegna una netta virata strategica per il mondo Milan. Il dirigente vanta di una bacheca di altissimo profilo, sia dentro che fuori il mondo del calcio: arriva, infatti, dai vertici dell'ATP (associazione tennis professionistico) e dal colosso Nike.

Un profilo molto forte a livello internazionale, giovane e con ampi margini, l'identikit perfetto voluto da Cardinale per guidare il nuovo corso rossonero nel Mondo.