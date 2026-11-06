E' arrivata una grandissima soddisfazione per Sankhoun Diawara, difensore del Milan, che è stato inserito nella lista dei convocai della Francia Under 21. Il giovane difensore rossonero figura, infatti, tra i centrali convocati per rappresentare la Nazionale nei prossimi impegni.

Milan, Diawara convocato dalla Francia

Il nome del giovane rossonero figura nella lista dei 23 calciatori chiamati dalla federazione francese, con Diawara che dividerà la difesa assieme a giocatori dal calibro di. Pe rio giovane difensore si tratta di un'occasione molto importante per proseguire la propria crescita.

La convocazione, inoltre, rappresenta anche una bellissima notizia per il Milan, che vede un proprio gioiello ricevere la giusta e meritata fiducia dello staff tecnico transalpino dopo le ultime prestazioni positive messe in campo.

Diawara avrà, infatti, la possibilità di mettersi nuovamente in mostra con addosso la maglia del proprio paese, accumulando ulteriore esperienza a livello internazionale. Ecco, di seguito, l'elenco completo dei calciatori convocati:

Tutti i convocati

Olmeta

Patouillet

Tourè

Difensori:

Belocian

Canvot

Diawara

Gadou

Kumbedi

Mawissa

Methalie

Zèzè

Centrocampisti:

Atangana

Bamba

Coulibaly

Danoi

Ugochukwu

Attaccanti:

Bahoya

Gomis

Lebreton

Mayulu

Mbappè

Ngoura

Tel

Versini

Ma quanto è costato il giovane?

I rossoneri hanno ingaggiatoad inizio luglio, poco dopo l'arrivo di Ruben Amorim sulla panchina rossonera: sul calciatore, inoltre, c'era anche l'interesse del. Inizialmente i piani erano ben diversi: il difensore doveva approdare alla corte del, ma il centrale è stato aggregato in prima squadra come viceArrivato dal, il centrale è stato pagato solamente 3 milioni di euro.