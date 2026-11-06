Grandissima soddisfazione per il giovane Diawara: arriva la convocazione da parte della Francia Under 21
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E' arrivata una grandissima soddisfazione per Sankhoun Diawara, difensore del Milan, che è stato inserito nella lista dei convocai della Francia Under 21. Il giovane difensore rossonero figura, infatti, tra i centrali convocati per rappresentare la Nazionale nei prossimi impegni.
Milan, Diawara convocato dalla FranciaIl nome del giovane rossonero figura nella lista dei 23 calciatori chiamati dalla federazione francese, con Diawara che dividerà la difesa assieme a giocatori dal calibro di Belocian, Methalie e Mawissa. Pe rio giovane difensore si tratta di un'occasione molto importante per proseguire la propria crescita.
La convocazione, inoltre, rappresenta anche una bellissima notizia per il Milan, che vede un proprio gioiello ricevere la giusta e meritata fiducia dello staff tecnico transalpino dopo le ultime prestazioni positive messe in campo.
Diawara avrà, infatti, la possibilità di mettersi nuovamente in mostra con addosso la maglia del proprio paese, accumulando ulteriore esperienza a livello internazionale. Ecco, di seguito, l'elenco completo dei calciatori convocati:
Tutti i convocatiPortieri:
- Olmeta
- Patouillet
- Tourè
Difensori:
- Belocian
- Canvot
- Diawara
- Gadou
- Kumbedi
- Mawissa
- Methalie
- Zèzè
Centrocampisti:
- Atangana
- Bamba
- Coulibaly
- Danoi
- Ugochukwu
Attaccanti:
- Bahoya
- Gomis
- Lebreton
- Mayulu
- Mbappè
- Ngoura
- Tel
- Versini
Ma quanto è costato il giovane?I rossoneri hanno ingaggiato Diawara ad inizio luglio, poco dopo l'arrivo di Ruben Amorim sulla panchina rossonera: sul calciatore, inoltre, c'era anche l'interesse del Rangers. Inizialmente i piani erano ben diversi: il difensore doveva approdare alla corte del Milan Futuro, ma il centrale è stato aggregato in prima squadra come vice Pavlovic. Arrivato dal Troyes, il centrale è stato pagato solamente 3 milioni di euro.
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