Nuovo stop per Christian Pulisic, ma l'americano detta le cifre per il rinnovo contrattuale: lo sfogo di Carlo Pellegatti fa riflettere...
Il pre campionato del Milan si apre in salita e con una pesantissima tegola che rischia di ridisegnare le strategie sul mercato. Christian Pulisic si ferma nuovamente, questa volta lo stop, però, non è solo un piccolo guaio fisico, ma è un vero e proprio caso che può trasformarsi anche in economico.
Milan, Pulisic che guaio!Le notizie che arrivano dall'infermeria sono tutt'altro che rassicuranti: gli esami strumentali, infatti, hanno evidenziato una microfrattura che richiede riposo e molta cautela. I tempi di recupero sono molto lunghi: stiamo parlando di circa 45 giorni, ovvero un mese e mezzo.
Questo significa che l'esterno statunitense salterà l'intera preparazione estiva: Rúben Amorim, infatti, non l'avrà a disposizione per i test tattici pre stagionali. Per un allenatore appena arrivato e con l'obiettivo chiaro di plasmare un gruppo ambizioso, perdere un fulcro della trequarti per tutta l'estate è un danno grandissimo.
Pulisic, reduce da una stagione costellata da alti e bassi, avrebbe dovuto iniziare a marce forzate per assimilare le nuove idee tattiche, invece inizierà l'anno inseguendo la condizione atletica dei compagni.
Le parole di PellegattiA incendiare ancora di più il dibattito ci ha pensato Carlo Pellegatti che, sul proprio canale YouTube, ha espresso dei fortissimi dubbi sulla tenuta dello statunitense lanciando una provocazione alla dirigenza:
“Sinceramente pur conoscendo le qualità, se vedo che è troppo spesso infortunato, è stato traumatico, sfortunato o per sfortuna o per diciamo costituzione fisica alla quasi età di 30 anni, io Pulisic ci penserei bene a confermarlo, ve lo dico sinceramente. Non si può più, secondo me avere in rosa giocatori che, almeno della salute fisica, non siano il 100%. Mio parere, io dei giocatori troppo spesso fuori, troppo spesso infortunati, sinceramente li toglierei."
Il problema fisico, poi, si intreccia con quello economico: le trattative per il rinnovo di contratto, infatti, sono finite in un vicolo cieco. Pulisic e il suo entourage avrebbero sparato alto, chiedendo cifre da top con ben 8 milioni di euro a stagione. Una cifra giudicata impossibile e fuori dai parametri della dirigenza del club rossonero, specialmente per un calciatore che ha dimostrato ancora una volta di avere una forte propensione allo stop forzato:
"Oltretutto c'è un problema, mi sembra che voglia 8 milioni di euro a livello di ingaggio e non è assolutamente possibile una situazione del genere”.
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