Il pre campionato del Milan si apre in salita e con una pesantissima tegola che rischia di ridisegnare le strategie sul mercato. Christian Pulisic si ferma nuovamente, questa volta lo stop, però, non è solo un piccolo guaio fisico, ma è un vero e proprio caso che può trasformarsi anche in economico.

Milan, Pulisic che guaio!

Le notizie che arrivano dall'infermeria sono tutt'altro che rassicuranti: gli esami strumentali, infatti, hanno evidenziato unache richiede riposo e molta cautela. I tempi di recupero sono molto lunghi: stiamo parlando di circa 45 giorni, ovvero un mese e mezzo.

Questo significa che l'esterno statunitense salterà l'intera preparazione estiva: Rúben Amorim, infatti, non l'avrà a disposizione per i test tattici pre stagionali. Per un allenatore appena arrivato e con l'obiettivo chiaro di plasmare un gruppo ambizioso, perdere un fulcro della trequarti per tutta l'estate è un danno grandissimo.

Pulisic, reduce da una stagione costellata da alti e bassi, avrebbe dovuto iniziare a marce forzate per assimilare le nuove idee tattiche, invece inizierà l'anno inseguendo la condizione atletica dei compagni.

Le parole di Pellegatti

“Sinceramente pur conoscendo le qualità, se vedo che è troppo spesso infortunato, è stato traumatico, sfortunato o per sfortuna o per diciamo costituzione fisica alla quasi età di 30 anni, io Pulisic ci penserei bene a confermarlo, ve lo dico sinceramente. Non si può più, secondo me avere in rosa giocatori che, almeno della salute fisica, non siano il 100%. Mio parere, io dei giocatori troppo spesso fuori, troppo spesso infortunati, sinceramente li toglierei."

A incendiare ancora di più il dibattito ci ha pensatoche, sul proprio canale YouTube, ha espresso dei fortissimi dubbi sulla tenuta dello statunitense lanciando una provocazione alla dirigenza:

Il problema fisico, poi, si intreccia con quello economico: le trattative per il rinnovo di contratto, infatti, sono finite in un vicolo cieco. Pulisic e il suo entourage avrebbero sparato alto, chiedendo cifre da top con ben 8 milioni di euro a stagione. Una cifra giudicata impossibile e fuori dai parametri della dirigenza del club rossonero, specialmente per un calciatore che ha dimostrato ancora una volta di avere una forte propensione allo stop forzato:

"Oltretutto c'è un problema, mi sembra che voglia 8 milioni di euro a livello di ingaggio e non è assolutamente possibile una situazione del genere”.