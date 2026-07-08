Il Milan e tifosi rossoneri tornano a tremare per le condizioni di Christian Pulisic. L'esterno statunitense ha rimediato un nuovo infortunio durante la sfida andata in scena contro il Belgio. Una vera e propria mazzata che rischia di condizionare l'inizio della nuova stagione del Milan sotto la guida di Amorim. A parlare della situazione è stato il giornalista Carlo Pellegatti.

Milan, Pellegatti: "Quando ci saranno le cessioni, il club dovrà..."

“Pulisic è ancora infortunato. Ecco, per me è un grande giocatore, l'abbiamo detto tutti, ma è praticamente un anno che non gioca. È entrato bene l'anno scorso, si è fatto subito male, ha fatto un buon finale, scomparso nel 2026, un altro infortunio.

Nell'ultimo video postato sul suo canale YouTube, lo storico giornalista rossonero non ha nascosto la sua forte preoccupazione, invitando il club a fare delle riflessioni di mercato legate proprio alla cartella clinica dell'attaccante.

Il nocciolo della questione sollevata da Pellegatti risiede nella gestione del calciatore, nell'intensità richiesta dal calcio moderno e dai metodi di Amorim: se un atleta è costantemente frenato da infortuni muscolari, non può di seguito trovare la condizione ideale.

"Insomma, secondo me il Milan quando dovrà decidere i giocatori da cedere e non da cedere bisogna guardare anche il discorso relativo alla salute fisica, se un giocatore è soggetto agli infortuni. Se è soggetto agli infortuni, non può allenarsi a 100 allora, non allenandosi a 100 all'ora non può giocare a 100 all'ora e quindi bisognerà porsi il problema”.

Cessione possibile?

Le parole diarrivano in un momento molto strategico del calciomercato. Soltanto pochi giorni fa si era parlato di un forte corteggiamento nei confronti dida parte delSebbene le prime discussioni parlassero di una volontà deldi trattenere il calciatore a Milanello perché incedibile, questo nuovo stop potrebbe cambiare le carte in tavola.

Con un reparto offensivo che ha già accolto Gonçalo Ramos e che cerca una nuova sottopunta, la dirigenza rossonera potrebbe davvero iniziare a valutare l'ipotesi di una possibile cessione, monetizzando prima che il valore del cartellino si svaluti.