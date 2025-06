Su Theo Hernandez: "Che non abbia reso nell'ultimo anno è chiaro. Quando si parla di un giocatore si parla di un uomo. Se lui ha scelto di rifiutare un'offerta dall'Arabia è perché non ci vuole andare. Qui ha una famiglia. Se lo mettono in panchina starà in panchina, ma non capisco queste cose che fanno trapelare. Non riesco a capire questo modo di trattare i giocatori. Lui sarebbe andato volentieri all'Atletico. Lo minacciamo di andare in panchina perché l'Atletico si è tirato indietro? Ma lui cosa c'entra? Se va in panchina si prende comunque 3,5 milioni. Non vi ricordano niente Origi e Ballo-Touré?".