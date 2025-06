Calciomercato Milan, Pellegatti: 'Vlahovic? Ecco cosa mi risulta. Chiesa ...'

Sui due giovani francesi: "Ayyoub Bouaddi? C'è un interessamento del Milan. Ho avuto delle verifiche anche io ed avevo dei dubbi sul fatto che il Milan andasse a prendere un giocatore così costoso. Ma ora il Milan è una squadra straricca, per cui 30/40 milioni si possono anche spendere. Il Milan ritiene non impossibile andare a lavorare su Bouaddi: l'ho verificato. L'altro francese è il fratello di Doué. Piace al Milan, è relativamente giovane e attenzione anche a lui. Rabiot? Ho saputo che Allegri e il Milan vogliono Rabiot ma non dobbiamo illuderci perché sembra che il Marsiglia non sia molto d'accordo".

Su Dusan Vlahovic: "Per quanto riguarda questa presunta passione di Massimiliano Allegri per Dusan Vlahovic, a me non sembra che lo stiano bramando. Proprio assolutamente no. Il problema del centravanti arriverà un po' più avanti. Adesso il Milan pensa a difensori e centrocampista. Chiesa? Da quello che fa trapelare Allegri non mi sembra che ci sia una passione smodata. Oggi comunque si è creato un bel pezzo di Milan concreto con il ritrovo a Milanello. Si parla di un Allegri carichissimo e motivatissimo".