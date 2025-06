Una poltrona per due: il Milan tra Retegui e Vlahovic. Ma chi è quello giusto?

E dopo un susseguirsi di voci, rumors e ben due cessioni (Reijnders e Pellegrino ), il Milan sembra iniziare a guardare anche al lato degli acquisti. I nomi accostati ai rossoneri, in queste settimane, sono stati diversi e fra questi vi sono anche nuovi e possibili attaccanti. Già, poiché Massimiliano Allegri pare aver chiesto un centravanti, in attesa di esaminare con i suoi stessi occhi Santiago Gimenez . E proprio durante la giornata di ieri, con tanto di conferme di quest'oggi, sono due i profili trapelati: quello di Mateo Retegui e quello di Dusan Vlahovic .

Il Milan col rebus attaccante: chi scegliere tra Retegui e Vlahovic? Il paragone

Ora, parliamo di due giocatori di alto livello seppur reduci da stagioni differenti. Il primo si è guadagnato il titolo di capocannoniere della Serie A 24/25 grazie ai 25 gol segnati con l'Atalanta, mentre il secondo non ha proprio vissuto l'annata perfetta nonostante i 15 gol in 41 presenze. Di fronte a noi, poi, ci sono due attaccanti diversi poiché Retegui è un rapace d'area di rigore mentre Vlahovic è un attaccante più "moderno", capace di dare il suo contributo anche in zone più lontane dalla trequarti avversaria.