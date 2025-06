Il Milan, Musah e l’interesse del Napoli: un’affare che fa felice tutti. Ecco perché

Il Milan è in trattativa con il Napoli per la cessione di Yunus Musah. Un'affare che può far felice tutti: ecco spiegato il perché

Partiamo da un semplice presupposto, poiché non cedere Yunus Musah per 20 o 25 milioni di euro sarebbe un grave errore. Se per Tijjani Reijnders abbiamo discusso, a lungo, su un prezzo non ritenuto consono, dunque il discorso per il centrocampista statunitense vale al contrario. Già, questo perché non si mettono in discussione le qualità del ragazzo classe 2002. Ma si parla di una stagione, quella appena conclusa, non certamente entusiasmante.