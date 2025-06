Milan, la caccia ha inizio. Obiettivo attaccante: ecco i nomi scelti da Tare

I tifosi del Milan, dopo la dolorosa cessione di Tijjani Reijnders, attendono con ansia i primi colpi in entrata. Se per Luka Modric è ormai solo una questione di tempo, i dirigenti rossoneri stanno lavorando per esaudire uno dei desideri di Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese ha chiesto un attaccante di livello e Igli Tare ha messo in moto la macchina del mercato. Tanti i nomi accostato in questi giorni al Diavolo, ma, come riportato da Calciomercato.com, sono tre i profili sul taccuino del direttore sportivo albanese.