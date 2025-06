Calciomercato Milan, ecco il ‘tesoretto’ a disposizione di Tare

Igli Tare, direttore sportivo del Milan, avrà a disposizione molti milioni per ricostruire la squadra in questa sessione di calciomercato

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, parlando del calciomercato del Milan , ha fatto - letteralmente - i conti in tasca ad Igli Tare , direttore sportivo dei rossoneri. Spiegando con quanti e con quali soldi potrà operare in questa sessione estiva di trattative.

Calciomercato Milan, pioggia di soldi per Tare

Finora il Milan ha ceduto Pierre Kalulu a titolo definitivo alla Juventus per 14 milioni di euro (più 3 di bonus). A questi, bisogna aggiungere i 4 della cessione di Marco Pellegrino al Boca Juniors. Poi i 57 (più 15 di bonus) per la vendita di Tijjani Reijnders al Manchester City e i 25 in arrivo dal Napoli per Yunus Musah.