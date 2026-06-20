La storia d'amore tra il Milan e Leao, iniziata nel lontano 2019, sembra essere ormai arrivata ai titoli di coda. A lanciare una vera e propria bomba di mercato su quello che sarà il futuro del numero 10 rossonero è stato il giornalista sportivo Carlo Pellegatti, intervenuto con un video sul proprio canale YouTube.

Milan, Amorim non vuole Leao? La situazione

"Leao secondo me difficilmente potrà essere venduto. Amorim non conta su di lui, non vorrebbe che venisse nemmeno nel post raduno per i nazionali. Però bisogna trovare chi lo vuole, secondo me, non escludo che pur di non averlo a disposizione, e credo pur Leao di non rimanere più al Milan dove l'ambiente per lui sarebbe pesante, potrebbero sia il Milan che Leao accettare un prestito con diritto e rimandare il problema all'anno prossimo. Insomma, la situazione di Leao è ben chiara. Amorim non lo vuole. Questo è quello che è trapelato, come trapelato che Leao non vuole rimanere al Milan".

Spunta l'ipotesi prestito

Secondo quanto trapelato dall'ambiente, il nuovo tecnico del Milan avrebbe già preso una posiziona drastica nei confronti del numero 10, escludendolo dai piani della squadra, tagliandolo fuori dalla ricostruzione rossonera:Il vero problema attuale, tuttavia, è legato alle difficoltà di trovare acquirenti pronti a sborsare circa 50-60 milioni per il portoghese in tempi davvero brevi., infatti, ha parlato ella possibilità di un prestito con diritto di riscatto che permetterebbe a entrambe le parti di separarsi subito, rimandando di un po' il problema economico.

Ad oggi, infatti, con l'esordio al Mondiale non dei migliori (anzi), il calciatore non ha attirato nessun club europeo. Le uniche squadre interessate al portoghese risultano provenire dalla Süper Lig, campionato turco di cui Leao non è proprio entusiasta.

I numeri in rossonero

Nelle otto stagioni con addosso la maglia del Milan, il portoghese ha collezionato ben 80 gol e servito 65 assist, il tutto in 291 presenze, diventando il 15esimo marcatore migliore nella storia del club rossonero. Analizzando le precedenti stagioni, quella di quest'anno, però, è stata la peggiore di tutte: solamente 10 reti e 3 assist in 31 presenze.