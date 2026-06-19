Milan, Ordine gela Leão: "Nessuno lo cerca". E spunta il nome di Zaniolo

Il giornalista Franco Ordine analizza il mercato del Milan tra il rebus societario e il futuro dell'attacco. Le mosse sui giovani e le caratteristiche che avvicinano Zaniolo a Ruben Amorim
Milan, ecco la probabile formazione con Amorim da allenatore
Il Milan deve ancora decidere a chi affidare ufficialmente il suo progetto: sulla carta manca ancora la dirigenza con il Diavolo che sta tentando di tutto per sbloccare la situazione Markus Krösche, l'uomo scelto da Cardinale, che l'Eintracht Francoforte non vuole al momento lasciare andare. Potrebbe quindi salire la scelta interna, lasciando la gestione all'attuale direttore del Milan Futuro, ovvero Jovan Kirovski.
I dubbi di Franco Ordine su Il Giornale: la gestione di rientri e giovaniI dubbi sul futuro del Milan arrivano anche dal giornalista Franco Ordine che ne ha parlato su Il Giornale:
"Tra le decisioni più urgenti da prendere c'è da definire il destino di alcuni prestiti rientrati alla base (Chukwueze, Bennacer, Musah, Terracciano, Bondo) oltre ai ragazzi della cantera rossonera (Camarda riscattato ieri, Comotto, Zeroli)".
Il Milan si trova in una fase di stallo strategico che ne rallenta la programmazione futura e la pressione per iniziare il mercato e la gestione della rosa si fa sempre più alta. Il rientro dei giocatori in prestito impone al Milan di prendere delle scelte in poco tempo, specialmente perché potrebbero arrivare incassi importanti per il bilancio del Milan. Senza una governance definita in tempi brevi, il rischio concreto è quello di compromettere la pianificazione tecnica e anche la valorizzazione di talenti importanti del settore giovanile del Milan.
Le mosse in attacco: l'intreccio tra l'addio di Leão e l'idea ZanioloFranco Ordine ha parlato anche del mercato tra Zaniolo e Leão:
"Zaniolo potrebbe anche diventare una pedina utile per lo schema di Amorim specie dopo che Leão ha ribadito la sua intenzione di lasciare Milano (ma per andare dove visto che fin qui nessuno lo ha cercato?)".
Nicolò Zaniolo gioca principalmente come trequartista, ma può essere schierato anche come esterno offensivo o seconda punta. Le caratteristiche del calciatore si potrebbero sposare molto bene con il tipo di calcio offensivo che vuole giocare Ruben Amorim:
- Ha una grande fisicità per il ruolo e infatti sa difendere molto bene il pallone.
- In attacco possiede una grande progressione palla al piede: è un fattore quando ha spazio davanti a sé per allungare la sua corsa e puntare la difesa avversaria.
- In più possiede un grande tiro anche dalla distanza.
- Ha una grande aggressività agonistica e partecipa con voglia al pressing della squadra senza possesso.
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