Il Milan ha inserito Nicolò Zaniolo nella lista dei profili sotto osservazione per rinforzare il reparto offensivo. Il classe 1999 è in rottura con l'Udinese a causa di alcune divergenze economiche sul rinnovo di contratto fino al 2028. L'agente del calciatore, Claudio Vigorelli, ha espresso l'amarezza del suo assistito per il mancato rispetto dei patti precedentemente stabiliti con la dirigenza friulana, aprendo di fatto alla cessione del trequartista.

Milan, i numeri di Zaniolo e la concorrenza del Como

Secondo quanto riportato da ‘TuttomercatoWeb’,e ilsarebbero in prima fila nella corsa aed entrambe le destinazioni sarebbero gradite all'ex Galatasaray. Tuttavia, la fase di transizione societaria in casa rossonera potrebbe rallentare la trattativa di qualche settimana. In stagione, il giocatore ha realizzatoin 38 presenze complessive tra Serie A e Coppa Italia, siglando il miglior bottino di sempre in carriera.

A 27 anni, Zaniolo ha raggiunto una stabilità tecnica e caratteriale che gli era sempre mancata in carriera. Il giocatore ha associato questa evoluzione alla recente paternità.

Calciomercato Milan, Zaniolo: un'idea nata da Maldini

Nell’estate del 2022,rappresentava l’alternativa principale a De Ketelaere.lo stimavano apertamente, così come(al tempo allenatore del Milan), pronto ad accoglierlo in rosa. A gennaio 2023 ci fu un nuovo tentativo con la Roma, ma la richiesta da circafrenò tutto. Anche dopo il trasferimento al Galatasaray, l’ex capitano avrebbe valutato un affondo, prima del suo addio alla dirigenza che ha fatto definitivamente saltare la trattativa.