Durante la gara tra Udinese e Milan malamente persa dai rossoneri, è stato Nicolò Zaniolo a mettersi in mostra: non solo il passaggio decisivo per Atta sul primo gol, ma anche l'assist al bacio per Ekkelenkamp sul secondo gol dei bianconeri.

Zaniolo trascina l'Udinese di Runjaić: la prestazione e i dati Sofascore

Zaniolo ha giocato una partita ottima a tutto campo ed è stato decisivo in fase offensiva per la squadra di, dando il suo ottimo contributo anche in fase difensiva. Come riportato dai dati ripresi dal sito, Zaniolo ha servito un assist con una precisione nei passaggi dell'84%.

Il fantasista azzurro è stato accostato più volte al Milan e ora potrebbe tornare di moda.

Impasse tra l'Udinese e Zaniolo

Ecco le parole didal suo account X. "Non c'è accordo tra Udinese e Nicolò Zaniolo sul nuovo salario, per ora. Il Milan è alla finestra".

L'Udinese ha riscattato il fantasista dal Galatasaray, dopo l'ottima stagione con la maglia bianconera, con Zaniolo che ha firmato un contratto fino al 2029, ma che vorrebbe uno stipendio più adeguato al ruolo chiave che ha nell'Udinese. Il Milan si potrebbe inserire in questa impasse tra il club e il giocatore, anche se dovrà, nel caso, trattare direttamente con l'Udinese che ha di fatto il pieno controllo del cartellino del giocatore.

Le statistiche della stagione di Nicolò Zaniolo in Serie A

32 partite giocate in Serie A in stagione per Zaniolo di cui 28 da titolare con 2269 minuti in campo;

in stagione per Zaniolo di cui 28 da titolare con 2269 minuti in campo; 5 gol e 6 assist complessivi;

complessivi; 38.7 di tocchi medi tentati per partita;

tentati per partita; 2.3 di tiri tentati di media;

di media; 14 possessi persi (dati dal sito di Sofascore).

La collocazione tattica nel Milan di Ruben Amorim

In stagione il rendimento del fantasista italiano ha registrato numeri importanti. Eccoli nel dettaglio:Nelpotrebbe giocare nei due dietro la punta, che siano più esterni o più interni. In quel ruolo sarebbe davvero perfetto per le sue caratteristiche, visto che è unche sa anche trovare la porta.

Al momento sono solo voci, vedremo poi se Zaniolo diventerà davvero un obiettivo importante per il mercato del Milan.