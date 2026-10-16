Il Milan vince e convince in Europa League, raccogliendo consensi anche fuori dal campo. Il 4-0 rifilato il Salisburgo ha messo in evidenza le qualità della squadra rossonera, ma soprattutto ha acceso i riflettori su Cisse, protagonista della serata con una splendida tripletta. A commentare la prestazione dei rossoneri è stato il giornalista Alfredo Pedullà che, sul proprio canale YouTube, ha promosso la prova della squadra e ha dedicato delle parole molto importanti al giovane prospetto.

Milan, le parole di Pedullà

"Milan brillante, Milan convincente. Soprattutto con il grande protagonista Cisse, autore di una doppietta, ma anche gli esperimenti che ha fatto negli ultimi trenta metri: ad esempio, si è parlato molto di Hutchinson e la partita è stata subito indirizzata. Il 4 a 0 finale ha avuto il timbro anche di Goncalo Ramos, che è entrato nel secondo tempo. Sembrava una formazione di ripiego, ma non ci sono, non dovrebbero esserci titolari o riserve in una squadra. Tomori che è tornato in pianta stabile dopo una lunga assenza, perché il Milan lo ha recuperato a pieno dall'infortunio grave che ha subito Gabbia. La partita è stata indirizzata bene."

Il giornalista ha sottolineato la capacità deldi affrontare la trasferta con il giusto atteggiamento nonostante una formazione che inizialmente poteva sembrare una soluzione di ripiego. A fare la differenza però sono stati l'approccio alla gara, la qualità dell'individualità e la capacità di sfruttare le occasioni offensive.

Come già detto in precedenza però, il protagonista principale è Cisse: il giovane rossonero ha confermato le proprie qualità, mostrando in campo una duttilità impressionante e moltissima personalità. Il giornalista ha ricordato anche la scelta del Milan di non lasciarlo partire durante il mercato estivo, una decisione che, alla luce delle prestazioni offerte ultimamente, si sta rivelando particolarmente importante:

Il classe 2006 infatti può rappresentare una risorsa preziosa sia per il presente che per il futuro della squadra. Pur con un reparto offensivo ricco, Cisse sembra avere le caratteristiche perfette per ritagliarsi uno spazio sempre più importante:

"Cisse è un ragazzo forte, lo ha dimostrato a Catanzaro: il Milan non ha voluto in ogni modo cederlo in estate perché la società ha messo il veto e ha fatto sicuramente bene. È un ragazzo che, dal mio punto di vista – pur essendoci un assortimento importante negli ultimi trenta metri con Pulisic che dovrebbe essere assolutamente intoccabile –, è nelle condizioni di fare una carriera di livello. Oltretutto mi è piaciuto il suo profilo molto basso: insomma, segni tre gol in Europa League e potresti anche, non dico tirartela un po', ma lui ha parlato di squadra. È un ragazzo con i piedi per terra, ha delle qualità importanti. Gioca esterno ma copre bene tutto il fronte offensivo, è una risorsa, è un'operazione sicuramente da definire come un'operazione top in prospettiva"