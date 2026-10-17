Milan, De Winter ora è cruciale per Amorim: partita da leader contro il Salisburgo

Continua la stagione del Milan che domani sera giocherà a San Siro contro l'Atalanta. In difesa Ruben Amorim dovrà gestire molto bene i difensori al momento a sua disposizione visto che Matteo Gabbia ne avrà almeno per 3 mesi dopo il suo brutto infortunio contro il Sassuolo. Chi è super titolare in questa squadra è Koni De Winter. Il difensore belga era arrivato nell'estate del 2025 per prendere il posto di Malick Thiaw, venduto al Newcastle. Un inizio complesso con Massimiliano Allegri, poi alcune partite buone, ma mai una titolarità fissa e continua. Per Amorim, invece, De Winter è praticamente intoccabile al centro del suo reparto.

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Le statistiche di De Winter contro il Salisburgo: i dati Sofascore

Passaggi accurati: 56/61 (92%)

56/61 (92%) Tocchi di palla / Distanza percorsa: 73 tocchi e 8.9 km percorsi

73 tocchi e 8.9 km percorsi Contributi difensivi totali: 9

9 Contrasti e Intercettazioni: Contrasti 2 (2 vinti), 2 intercettazioni

Contrasti 2 (2 vinti), 2 intercettazioni Spazzate e Tiri respinti: 3 spazzate, 2 tiri respinti, 3 palle recuperate

3 spazzate, 2 tiri respinti, 3 palle recuperate Duelli a terra (vinti): 7 (4)

7 (4) Duelli aerei (vinti): 2 (0)

2 (0) Dribbling (riusciti / subiti): 2 (1 riuscito) / 0 subiti

La metamorfosi tattica: le differenze tra Amorim e Allegri

Anche contro il Salisburgo una gara veramente buona del classe 2002. Ecco le sue statistiche dal sito Sofascore:Una grande partita quella di De Winter, sempre attento in fase difensiva e ottimo negli interventi in anticipo anche molto aggressivi. Il difensore sta migliorando di partita in partita con un tipo di calcio diverso con Amorim in panchina: il belga deve giocare molto più alto, cercando di essere molto aggressivo contro gli attaccanti avversari. Un compito molto diversoche richiedeva Allegri che prevedeva una fase difensiva più accorta con una squadra più bassa e difensiva in generale.

Ricordiamo che il Milan ha speso circa 20 milioni di euro per De Winter e ora il suo valore è già cresciuto e potrebbe ancora migliorare sensibilmente con l'aiuto di Ruben Amorim. Il belga può diventare uno dei pilastri del reparto rossonero anche per il prossimo futuro.