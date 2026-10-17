Milan, De Winter ora è cruciale per Amorim: partita da leader contro il Salisburgo

Pagato 20 milioni, oggi De Winter è l'intoccabile del Milan. Ecco i dati pazzeschi del belga e come Amorim ha stravolto i compiti difensivi di Allegri
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Continua la stagione del Milan che domani sera giocherà a San Siro contro l'Atalanta. In difesa Ruben Amorim dovrà gestire molto bene i difensori al momento a sua disposizione visto che Matteo Gabbia ne avrà almeno per 3 mesi dopo il suo brutto infortunio contro il Sassuolo. Chi è super titolare in questa squadra è Koni De Winter. Il difensore belga era arrivato nell'estate del 2025 per prendere il posto di Malick Thiaw, venduto al Newcastle. Un inizio complesso con Massimiliano Allegri, poi alcune partite buone, ma mai una titolarità fissa e continua. Per Amorim, invece, De Winter è praticamente intoccabile al centro del suo reparto.
Le statistiche di De Winter contro il Salisburgo: i dati SofascoreAnche contro il Salisburgo una gara veramente buona del classe 2002. Ecco le sue statistiche dal sito Sofascore:
- Passaggi accurati: 56/61 (92%)
- Tocchi di palla / Distanza percorsa: 73 tocchi e 8.9 km percorsi
- Contributi difensivi totali: 9
- Contrasti e Intercettazioni: Contrasti 2 (2 vinti), 2 intercettazioni
- Spazzate e Tiri respinti: 3 spazzate, 2 tiri respinti, 3 palle recuperate
- Duelli a terra (vinti): 7 (4)
- Duelli aerei (vinti): 2 (0)
- Dribbling (riusciti / subiti): 2 (1 riuscito) / 0 subiti
La metamorfosi tattica: le differenze tra Amorim e AllegriUna grande partita quella di De Winter, sempre attento in fase difensiva e ottimo negli interventi in anticipo anche molto aggressivi. Il difensore sta migliorando di partita in partita con un tipo di calcio diverso con Amorim in panchina: il belga deve giocare molto più alto, cercando di essere molto aggressivo contro gli attaccanti avversari. Un compito molto diverso da quello che richiedeva Allegri che prevedeva una fase difensiva più accorta con una squadra più bassa e difensiva in generale.
Ricordiamo che il Milan ha speso circa 20 milioni di euro per De Winter e ora il suo valore è già cresciuto e potrebbe ancora migliorare sensibilmente con l'aiuto di Ruben Amorim. Il belga può diventare uno dei pilastri del reparto rossonero anche per il prossimo futuro.
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