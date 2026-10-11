Koni De Winter, difensore rossonero, ha parlato a 'Telelombardia' al termine di Sassuolo-Milan, partita della 6^ giornata della Serie A 2026-2027 che si è svolta al 'Mapei Stadium' di Reggio Emilia. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Sassuolo-Milan, le parole di De Winter

"Non ho ancora avuto modo di capire cosa sia successo, ma gli auguro di recuperare bene e al più presto: lo aspettiamo a braccia aperte. C'è sicuramente rimpianto per la rete subita da palla inattiva, in determinate situazioni serve maggiore maturità e dobbiamo fare in modo di concedere meno. Le sfide si decidono spesso anche attraverso questi dettagli".

Sulla partita: "C'è rammarico soprattutto per aver lasciato per strada punti importanti. Il nostro obiettivo è scendere in campo per vincere ogni gara, ed è da qui che nasce il nostro dispiacere. Ad ogni modo abbiamo dato il massimo: faremo tesoro degli errori commessi stasera e guardiamo avanti. Siamo soltanto all'inizio della stagione e la strada è ancora lunghissima".

Sul tour de force che aspetta il Milan: "Scendere in campo con questa frequenza è sempre stimolante. Ora ci aspettano molti impegni ravvicinati e la priorità sarà quella di mantenere una buona condizione fisica. Dobbiamo proseguire su questo percorso e continuare a lavorare così".