Milan, Cardinale vuole Tresoldi con Ramos: come giocherebbero e il futuro di Camarda

Il Milan pensa ancora al mercato e punta Nicolò Tresoldi: questa l'indiscrezione de 'La Gazzetta dello Sport' che parla di un Gerry Cardinale molto attento all'attaccante del Bruges classe 2004. Servirebbe investire più di 50 milioni di euro e battere la concorrenza di Inter e Premier League. Ma vediamo un po' come potrebbe giocare nel Diavolo di Ruben Amorim.

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Le statistiche di Tresoldi a San Siro: i dati Sofascore

Gol segnati: 3

3 Gol attesi (xG): 2.18

2.18 Tiri totali (in porta): 5 (3)

5 (3) Tocchi di palla: 21

21 Passaggi completati: 7/11 (64%)

7/11 (64%) Duelli a terra (vinti): 2 (1)

2 (1) Duelli aerei (vinti): 5 (2)

Il piano tattico di Amorim: la convivenza con Ramos e la gestione Camarda

Tresoldi ha segnato una tripletta da sogno a San Siro contro l'Inter (per lui che è tifoso sfegatato del Milan). Ecco i suoi dati in quella partita dal sito Sofascore:È un attaccante d’area con fisico e rapidità e può giocare anche insieme a Gonçalo Ramos. Cardinale, scrive la rosea, potrebbe volere tre attaccanti di valore in rosa e vuole giocare in anticipo per Tresoldi.

Il possibile assalto al classe 2004 non andrebbe comunque visto come voto di sfiducia a Camarda, che ha rinnovato di recente con i rossoneri. Per il Diavolo, il classe 2008 è un talento e sarà fatto crescere dandogli il giusto spazio. Secondo il quotidiano Amorim non ha cambiato idea su Camarda e non si è pentito di averlo scelto come vice Ramos.

L'assalto a Tresoldi potrebbe essere visto come opportunità di mercato, e potrebbe anche giocare insieme a Ramos. Il portoghese si muove molto per il campo e sa lavorare con la squadra, una sorta di playmaker offensivo. Tresoldi potrebbe attaccare la profondità lasciata libera da Ramos e agire più come prima punta d'area di rigore.

In futuro, si legge, Amorim potrebbe anche pensare al doppio nove, ma tutto dipende dalla qualificazione in Champions League. Il piano del Milan potrebbe essere quindi l'attacco con Ramos, Tresoldi e Camarda. Sarebbe sicuramente un reparto molto competitivo per la Serie A e anche per l'Europa, ma servirebbe un investimento importante da parte di Gerry Cardinale e una stagione buona per riportare il Milan nelle prime quattro in Italia.