Tresoldi, il sogno Milan può diventare realtà: ecco il costo. Cardinale attento

Dalla tripletta a San Siro al realizzarsi del sogno di vestire la maglia rossonera? Questa potrebbe essere la parabola di Nicolò Tresoldi, attaccante classe 2004 del Bruges che ha appena segnato tre gol nel suo derby personale contro l'Inter. La prima punta ha da sempre dichiarato di essere super tifoso del Diavolo e ora la società di Cardinale potrebbe spingere per portarlo a Milanello. Lo scrive 'La Gazzetta dello Sport' che parla di un Milan che vuole Tresoldi con Cardinale che conosce bene il suo valore.

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Calciomercato Milan: il piano di Cardinale per Tresoldi

Il futuro dell'attacco rossonero tra costi e investimenti

Tresoldi può essere un colpo molto importante per il presente e il futuro del Milan visto che ha già dimostrato di essere pronto per palcoscenici molto importanti come San Siro.

visto che ha già dimostrato di essere pronto per palcoscenici molto importanti come San Siro. Certo il costo sarebbe molto elevato specialmente dopo che il Diavolo ha speso più di 70 milioni di euro per assicurarsi Ramos dal PSG .

. Sarebbe un altro investimento copioso per l' attacco di Amorim e sarebbe un altro segnale cruciale della voglia di Gerry Cardinale di riportare il Milan ai vertici del calcio mondiale.

e sarebbe un altro segnale cruciale della voglia di del calcio mondiale. Tresoldi è un prospetto di qualità che sa segnare in area di rigore con continuità e ha ancora tantissimi margini di miglioramento da qui ai prossimi anni.

Il numero uno rossonero ha chiesto didel ragazzo e vuole essere informato sul futuro di Tresoldi per poter intervenire, che sia a gennaio o la prossima estate. Il prezzo però è impegnativo visto che si parla di unacon ampia concorrenza: ci sarebbe anche L'Inter secondo la rosea. Secondo il quotidiano è difficile che Tresoldi rimanga in Belgio anche nel 2027-28 e il Milan potrebbe giocarsi la carta 'tifo' per battere la concorrenza. Nonostante la concorrenza Tresoldi resta un. Oltre a cercare rinforzi per il mercato di gennaio la volontà del Milan è quella di assicurarsi giocatori importanti chedavanti a loro una carriera top.