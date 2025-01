Milan-Parma, Conceicao spiazza in difesa: Pulisic a rischio. E Fofana …

"Le ultime di formazione per Milan-Parma. Morata sarà ancora il 9 titolare. Pulisic non al 100%: se ce la farà, giocherà. Fofana non riposa: provato come sempre in mezzo al campo. Bennacer favorito per giocare. In difesa dal 1’ Calabria e Pavlovic: Tomori in panchina". LEGGI ANCHE: Probabili formazioni Milan-Parma: Conceicao sorprende sul modulo. Walker ... >>>