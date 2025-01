Milan, con Conceicao è rivoluzione. Ecco cosa cambia rispetto a Fonseca

Il Milan con Conceicao , come scrive Gazzetta.it, si trova nel mezzo di una rivoluzione . C'è stato un cambio repentino da quello che voleva fare Paulo Fonseca con il suo Diavolo. La rosea cerca di fare il riassunto presentando 4 chiavi fondamentali di questa rivoluzione . Conceicao, nei post partita, ha più o meno espresso le stesse problematiche che denunciava Fonseca: voglia di vincere, questione mentale e non solo. Cambiano decisamente i modi. Fonseca ha mandato messaggi forti a Leao e Theo, li ha tenuti in panchina. Conceicao guarda negli occhi , mette regole nuove, parla nel cerchio a fine partita. Vuole una squadra e non vuole che i giocatori si rilassino.

Milan, Conceicao-Fonseca: quante differenze! Per i rossoneri è una rivoluzione

Fonseca, come ricorda la rosea, parlava di possesso e dominio della partita, concetti che Conceicao non percorre e sposa. Il Milan di Sergio si abbassa e difende, cercando di non concedere. Guardando i dati rispetto al Milan di Fonseca, quello di Conceicao ha il baricentro abbassato di mezzo metro e quasi lo stesso numero di giocate nell'area avversaria. I passaggi sono già scesi da 477 a 427 a partita. Cambia anche qualche riferimento per quanto riguarda i giocatori. Reijnders ha fatto molto meglio con Fonseca, forse scrive la rosea, perché più adatto al gioco di possesso dell'ex allenatore rossonero. Morata e Pulisic potrebbero soffrire la lontananza dalla porta. Theo Hernandez invece è sicuramente più coinvolto in questa gestione così come Leao. Conceicao poi apprezza Loftus-Cheek, altro giocatore che potrebbe sbocciare di nuovo. Conceicao dà risposte più secche e si agita in panchina. Lanci di giacche a mo di Allegri. Cose difficili da vedere con Fonseca.