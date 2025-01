Ex Milan, Fonseca multato per le parole contro La Penna

Paulo Fonseca , ex allenatore del Milan , è stato sanzionato oggi dalla FIGC con 10.000 euro di multa . L'ex tecnico dei rossoneri è costato anche un'ammenda di 5.000€ alla società . Entrambe le parti in causa hanno deciso di patteggiare. Tutto questo dopo le dure parole di Fonseca contro l'arbitro La Penna dopo la partita persa 2-1 contro l'Atalanta . Ecco qui le parole che disse Fonseca.

Milan, multa in ritardo per Fonseca: ecco per quale motivo

"Voglio dire una cosa: sono sempre stato zitto mentre tutti parlano, ma sulla prima rete non ci sono episodi, quello che è successo è incredibile. Quello dell'arbitro è un lavoro difficile e lo so, ma sono stanco di vedere sempre le stesse cose. Non c'è rispetto nei confronti del Milan. Ne avevo paura. Era al VAR in Atalanta-Udinese e si è visto cosa è successo in quella partita".