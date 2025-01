Seedorf: “Milan? I giocatori sono dalla parte di Conceicao. Per Fonseca…”

Intervenuto a Prime Video, Clarence Seedorf ha parlato del Milan subito dopo la vittoria, in Champions League, contro il Girona

Intervenuto a Prime Video, Clarence Seedorf ha parlato del Milan subito dopo la vittoria, in Champions League, contro il Girona. I rossoneri ottengono un risultato molto importante per il prosieguo del cammino europeo ma non convincono con la prestazione offerta al pubblico di San Siro. Intanto, però, Seedorf vede nel gruppo rossonero uno spirito diverso, complice il rapporto che si sta creando con il nuovo tecnico, Sergio Conceicao, e le differenze con il suo predecessore, Paulo Fonseca. Ecco, di seguito, le parole dell'ex centrocampista del Milan.