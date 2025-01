Nella giornata di domani, domenica 26 gennaio , alle ore 12:30 , lo stadio 'Giuseppe Meazza' in San Siro di Milano sarà teatro del match tra il Milan di Sérgio Conceicao e il Parma di Fabio Pecchia , valido per la 23^ giornata della Serie A 2024/2025 , di cui di seguito riportiamo le probabili formazioni. Dopo la sconfitta contro la Juventus e il successo contro il Girona in Champions League i rossoneri devono riprendersi in campionato per provare a riattaccarsi alla corsa per l'Europa che conta.

Il tecnico Sérgio Conceicao dovrebbe proporre il tridente come riferito da 'gazzetta.it'. In porta ci dovrebbe essere il solito Mike Maignan, mentre in difesa, sulle fasce, spazio a Davide Calabria a destra (al posto dell'infortunato Emerson Royal) e Theo Hernandez a sinistra. Al centro agiranno Fikayo Tomori, rientrato dopo la squalifica in Champions League, e Matteo Gabbia con Malick Thiaw che dovrebbe essere ancora ai box. In mezzo al campo ci sarà il trio composto da Youssouf Fofana, Ismael Bennacer e Tijjani Reijnders. In attacco Christian Pulisic e Rafael Leao giocheranno ai lati di Alvaro Morata. Ancora non arruolabile Kyle Walker, che dovrà tornare in Inghilterra per alcune formalità.